Terremoto: Braga, Pd ripropone legge delega codice ricostruzioni

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 06 APR - "La ricostruzione dopo il sisma del 2016 nelle Marche e nel Centro Italia in generale ha avuto un'accelerazione grazie anche al lavoro del commissario Legnini che in questi anni ha saputo imprimere una fase positiva; l'auspicio è che, oltre a raccogliere i frutti di quanto da lui fatto, ci sia anche una capacità di continuare a coltivare un rapporto proficuo coi territori da parte del nuovo commissario Guido Castelli".

Lo ha detto la capogruppo del Pd alla Camera Chiara Braga ad Ascoli Piceno, dove ha presentato la proposta di legge delega al Governo sul codice delle ricostruzioni insieme al deputato marchigiano Augusto Curti; proposta che ha visto la collaborazione anche di Stefania Pezzopane.

La proposta di legge era già stata presentata nella passata legislatura. "Siamo convinti che sia utile per il nostro Paese avere un modello a cui appoggiarsi quando accadono calamità come quella che ha colpito il centro Italia e le Marche nel 2016 - ha osservato Braga -. Si tratta di prevedere un sistema di misure immediatamente operative che possano garantire equità e dare poi una serie di risposte sul tema della ricostruzione fisica dei territori danneggiati da calamità in genere e anche la ripresa dell'attività economica e sociale col coinvolgimento della popolazione, delle associazioni, del tessuto sociale".

"Sicuramente c'è ancora molto da fare - ha aggiunto -, ma noi pensiamo anche per questo che dare al Paese uno strumento omogeneo e che valga un po' in tutte le situazioni possa aiutare ad affrontare eventuali nuove emergenze con uno strumento più efficace". "La proposta di legge - ha detto ancora la capogruppo dem - ha l'obiettivo di fare un ragionamento insieme al governo al quale andrebbe poi la delega, utile anche a sollevare chi legifera dal doverlo fare sull'onda emotiva dopo un terremoto o dopo un'alluvione. Le decisioni vanno invece prese in un momento di calma, distinguendo le cose che hanno funzionato meglio da quelle che hanno avuto meno effetti positivi". (ANSA).