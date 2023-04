Terremoto: Acquaroli, molto fiducioso per stato d'emergenza

"Entro qualche giorno la definizione del quadro", da parte della Protezione civile nazionale, in ordine alla richiesta di stato d'emergenza per il sisma che ha colpito le Marche, in particolare l'Anconetano e il Pesarese, il 9 novembre scorso. Lo ha assicurato il capo dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, al presidente della Regione Francesco Acquaroli, durante una telefonata ieri.

A riferire del colloquio lo stesso presidente Acquaroli che due giorni fa ha incontrato il comitato dei terremotati di Ancona. "Siamo stati in questa situazione molto chiari: - ha detto Acquaroli - c'è una procedura che riguarda la Protezione civile nazionale che mi ha garantito, anche in una conversazione telefonica proprio ieri sera con l'ingegner Curcio, che entro qualche giorno riuscirà a dare una definizione completa del quadro".

"A quel punto - ha aggiunto il presidente - sarà importante capire, sperando e auspicando che la definizione consenta l'apertura della possibilità per il governo del riconoscimento stato di emergenza, si aprirà la fase di intervento che facilita sicuramente le nostre possibilità". "Altrimenti bisognerà trovare le soluzioni alternative. Però io sono molto fiducioso - ha concluso - rispetto al riconoscimento dello stato di emergenza". (ANSA).