Ricatto hard a pensionato, carabinieri denunciano 30enne

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 06 APR - Ricatto 'a luci rosse' ai danni di un pensionato della provincia di Ancona che ha ricevuto richieste di soldi per evitare ritorsioni. L'uomo, recentemente, ha iniziato a navigare in un sito internet di incontri piccanti. Ad un certo momento ha fornito anche il proprio numero di cellulare. Poco dopo, sia via cellulare che Whatsapp, ha iniziato a ricevere pressanti richieste di denaro e minacce di rendere pubbliche le conversioni e le immagini scambiate. Ha ceduto, inviando circa mille euro, ricaricando una carta ricaricabile. Ma le richieste di denaro sono proseguite.

Il pensionato a questo punto ha deciso di reagire non effettuando più alcun versamento di denaro e manifestando l'intenzione di denunciare quanto stava accadendo ai carabinieri di Fabriano. I militari, dopo lunghe indagini, hanno identificato e denunciato per estorsione un 30enne, incensurato, residente in Piemonte. I carabinieri invitano a "denunciare sempre, senza vergognarsi". (ANSA).