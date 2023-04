Prisco, protocollo con Anac e Marche da estendere all'Italia

(ANSA) - ANCONA, 06 APR - Il protocollo siglato oggi tra Regione Marche, Anac e ministero dell'Interno è "una cooperazione che parte dalle Marche e sperco che si estenda a tutta Italia . In un momento complesso come quello del Pnrr bisogna fare bene, velocemente e senza cedimenti sulla legalità, la sicurezza e l'antimafia". Lo ha detto il sottosegretario all'Interno Emanele Prisco ad Ancona, dopo la sigla del protocollo. "L'obiettivo - ha ribadito - è non arretrare sui controlli, ma semplificare le procedure in modo tale da mettere a terra gli obiettivi. Serve anche a ribadire che tutte le amministrazioni debbono giocare nella medesima direzione e giocare per la medesima squadra, che si chiama Italia". (ANSA).