Prisco, innalzamento Questura Ancona in decreto P.a.

(ANSA) - ANCONA, 06 APR - Per la sicurezza publica Fratelli d'Italia propone "un modello di sicurezza integrata che passa attraverso diversi asset, in primis lo straordinario lavoro delle forze dell'ordine. Poi in Consiglio dei ministri è in votazione il decreto di potenziamento della pubblica amministrazione, che prevede un innalzamento della Questura di Ancona ad un rango superiore, con un organico maggiore e misure di riqualificazione urbana con la partecipazione dei cittadini nella lotta al degrado". Lo ha detto il sottosegretario del Ministero dell'Interno Emanuele Prisco ad Ancona a margine di un incontro organizzato da Fdi sull'ordine e la sicurezza. Priscoo ha ricordato che "ci sono misure che possono adottare gli enti locali come illuminazione e sorveglianza da condurre insieme alle forze dell'ordine. Come per il Pnrr bisogna fare un lavoro di squadra". Secondo Daniele Silvetti, candidato sindaco del centrodestra, "Ancona, capoluogo di regione, ha le sue criticità e zone d'ombra, per questo dobbiamo assolutamente attivarci, non solo con il potenziamento delle strutture di polizia e di controllo, dobbiamo anche capire bene quale tipo di ruolo dare alla polizia locale, perché il controllo e il monitoraggio sono per noi fondamentali, soprattutto all'interno del progetto di inclusione» attraverso il quale «riusciamo a garantire il controllo del territorio, di alcuni quartieri, che sono quelli più critici, e soprattutto la civile convivenza con le comunità che sono ormai residenti per motivi di lavoro all'interno del tessuto cittadino". Per Silvetti, "civile convivenza, controllo e inclusione, non possono prescindere da un rigoroso controllo e attività di prevenzione che sappiamo essere alla base di una buona amministrazione". All'incontro, organizzato dal deputato Stefano Benvenuti Gostoli, erano presenti i vertici locali di Fdi. (ANSA).