Pasqua: mons. Spina, siate operatori di pace e riconciliazione

(ANSA) - ANCONA, 06 APR - "Una buona dimostrazione di resurrezione, dell'uomo nuovo della Pasqua sarà quello di essere operatori di pace e ricercatori di riconciliazione. Il rancore è un ostacolo. Il perdono, la riconciliazione cristiana, è 'un andare oltre' la logica di essere nel giusto". Lo afferma l'arcivescovo metropolita di Ancona Osimo Angelo Spina in un passaggio del suo messaggio per Pasqua. "E' disponibilità a fare il primo passo - aggiunge -. É andare per primi incontro all'altro, offrendogli la riconciliazione, e assumere la sofferenza che implica la rinuncia ad avere ragione. Il perdono della Pasqua, il perdono dei cristiani, sarà il modo migliore per sapere chiedere perdono, avere il coraggio di farlo, e sapere perdonare di cuore". "Chi semina il bene, raccoglierà il bene - sottolinea in un altro passaggio -, anche se volte può sembrare il contrario". "Con la Pasqua splende e splenderà l'amore - ribadisce mons. Spina -. Questo amore che è più grande, più potente, più bello, più fecondo e più fecondante della morte, della disperazione, della violenza, dell'ingiustizia, dell'odio, del rancore, del male e delle tenebre". (ANSA).