Legalità: Regione Marche firma due protocolli con Anac e Interno

(ANSA) - ANCONA, 06 APR - La Regione Marche ha siglato oggi due protocolli, uno con l'Anac e il ministero dell'Interno, per dare "piena ed efficace attuazione alle misure volte all'efficientamento del mercato pubblico secondo le previsioni del nuovo Codice dei contratti pubblici e alla prevenzione della corruzione nella pubblica Amministrazione", l'altro con Anac relativo alla "vigilanza collaborativa" per anticorruzione e trasparenza degli interventi post alluvione del 2022. A firmare sono stati il presidente della Regione Francesco Acquaroli, il sottosegretario per il ministero dell'Interno Emanuele Prisco e il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) Giuseppe Busia.

"E' la prima volta che una regione firma un accordo di questo tipo - ha spiegato Busia -, si tratta di una sperimentazione che diventerà modello anche per altre Regioni". Secondo Acquaroli "con queste firme vogliamo raggiungere due intenti: la legalità che va sempre garantita e l'efficienza nel raggiungere il prima possibile risultati su progetti condivisi" in particolare "per la ricostruzione post alluvione del settembre scorso, la programmazione europea e le sfide del Pnrr". Secondo Prisco "ci sono due necessità che vanno contemperate: massima attenzione ai controlli relativi alla legalità, e soprattutto ai controlli antimafia, sugli appalti e facilitare e snellire le procedure per rendere più veloce sia la parte amministrativa che la realizzazione delle opere, penso in primis a quelle del Pnrr".

"Mettiamo insieme la rapidità e l'efficienza perché le regole di prevenzione della corruzione garantiscono maggiore efficienza" ha concluso Busia. (ANSA).