Appalti: Acquaroli, protocolli per legalità e efficienza

(ANSA) - ANCONA, 06 APR - "Oggi con queste firme esprimiamo la volontà di raggiungere due intenti: la legalità che va sempre garantita e l'efficienza nel mettere a terra il prima possibile risultati su progetti condivisi da tutti". Così il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli a margine della firma di due protocolli: il primo tra Anac-Regione e ministero dell'Interno per dare piena e efficace attuazione alle misure per l'efficientamento del mercato pubblico secondo le previsioni dell'emanando nuovo Codice dei contratti pubblici e prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione: l'altro Regione-Anac per una "vigilanza collaborativa" in merito agli interventi di recupero post- alluvione.

"Credo che l'approccio di collaborazione istituzionale intrapreso con questi protocolli sia utile sia per snellire e velocizzare le procedure, sia per lo scambio di informazioni e buone pratiche che possono essere d'aiuto nel perseguire gli obiettivi strategici che ci proponiamo su questioni molto importanti come la ricostruzione post sisma, la ricostruzione post alluvione del settembre scorso, la programmazione europea e le sfide del Pnrr". "Sono tantissime le opportunità che, prima possiamo qualche maniera raggiungere"e anche raccordando bene tutte le fasi della nostra procedura burocratiche, prima ci sarà soddisfazione da parte di tutti". (ANSA).