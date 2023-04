Nelle Marche Nas controllano 35 mense, in 18 carenze strutturali

(ANSA) - ANCONA, 05 APR - Trentacinque mense e punti di cottura, controllati ai carabinieri del Nas nelle Marche, presso le strutture ospedaliere, case di cura e residenze protette: 12 nella provincia di Ancona, 8 in quella di Macerata ed altrettante a Pesaro, 6 in provincia di Ascoli Piceno ed una in quella di Fermo. Nell'ambito delle verifiche effettuate in tutta Italia dai carabinieri della sanità, in 18 casi sono state riscontrate carenze strutturali consistenti nel distacco di parti di intonaco, dissoluzione di continuità nella pavimentazione, annerimento e presenza di fessurazioni nelle pareti. In pochissimi casi sono state rilevate carenze igienico sanitarie dovute alla presenza di umidità. Al gestore di una mensa della provincia di Macerata è stata contestata una sanzione amministrativa di 1.000 euro per non aver provveduto ad effettuare le pulizie ordinarie. Nella circostanza veniva rilevata la presenza di sporcizia diffusa sul pavimento relativa a residui di lavorazioni pregresse. I gestori delle mense non risultate in regola sono stati segnalati all'Autorità Sanitaria che provvederà ad emanare le relative prescrizioni per il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie. (ANSA).