Comunali: Simonella presenta la 'sua' lista Ancona Futura

(ANSA) - ANCONA, 05 APR - Qualche consigliere uscente, un rappresentante del movimento europeo Volt, esponenti delle comunità albanese, greca e ucraina, volti noti e un ex assessore. E' la lista civica Ancona Futura, espressione della candidata sindaca del centrosinistra Ida Simonella per le amministrative del 14 e 15 maggio. "Una lista eterogenea" secondo Lucia Trenta, dirigente della Cna, coordinatrice della lista, consigliera uscente e candidata: "comprende persone che hanno già fatto politica in passato, tra cui un assessore e quattro consiglieri uscenti, membri e un presidente dei CTP (Consigli territoriali permanenti), ma persone della società civile: promotori di associazioni sportive e sanitarie, rappresentanti delle associazioni di categoria (Cna e Coldiretti) e del mondo del volontariato civico e ben due cavalieri della Repubblica". Decoro, sostenibilità, mobilità, bene comune, inclusività, sport, sociale, ambiente, qualità della vita, i temi ricorrenti nelle parole dei candidati al Consiglio comunale. "La lista Ancona Futura - ha ripreso Lucia Trenta - è l'espressione di un cambiamento e di un capitolo nuovo, che però parte da lontano, dalla progettualità nata con Strategicancona". Simonella, durante la presentazione alla Mole, ha ringraziato i candidati che hanno deciso di metterci la faccia, di sostenermi e di spendersi per questo nuovo progetto".

In lista tra gli altri il fisico medico Lucio Alticozzi, 31 anni esponente di Volt, Mimoza Hametaj, presidente dell'Associazione degli Albanesi nelle Marche, Paolo 'Paolino' Giampaoli, giornalista e figura noto nel mondo sportivo, l'assessore uscente all'Ambiente Michele Polenta, Charalampos 'Haris' Koudounas, nato ad Atene e presidente dell'Istituto Ellenico della Diplomazia Culturale in Italia. (ANSA).