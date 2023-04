Vinitaly: non solo vino, dalle Marche anche Casciotta d'Urbino

(ANSA) - ANCONA, 04 APR - A pochi giorni dal provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri che sancisce il divieto di produzione, commercializzazione, importazione del cibo sintetico, la Casciotta d'Urbino Dop, con l'incontro dal titolo "La bellezza è nel gusto" nello spazio di Food brand Marche al Vinitaly di Verona mira a ribadire l'importanza del cibo tradizionale, "capace di rispettare la natura degli alimenti e di chi ne fa uso", come è stato sottolineato. L'obiettivo è anche quello di evidenziare la rilevanza degli allevamenti per l'economia del territorio e per la tutela delle tradizioni e della biodiversità, come dell'intera filiera alimentare delle Marche, con il suo patrimonio di tradizioni e saperi locali quali garanzia dell'assoluta bontà e genuinità dei prodotti nonché per la tutela della salute dei cittadini.

"Una Casciotta d'Urbino Dop - secondo Paolo Cesaretti, coordinatore del Consorzio Tutela - è molto più di un semplice alimento. Può suscitare emozioni come scoperta, brivido, stupore, sogno, prodigio, affinità e adorazione, ma anche, sebbene raramente, delusione e disappunto. Se non avesse tutte queste sfumature, non sarebbe altro che un comune cibo", ha spiegato.

"Il cibo sintetico - ha detto Mirco Carloni, presidente della XIII Commissione Agricoltura alla Camera dei Deputati -, oltre al fatto che non può essere paragonato ai nostri prodotti della tradizione, è una grande menzogna". "Per produrlo in laboratorio si devono uccidere comunque degli animali e non è nemmeno più sostenibile", ha aggiunto. "Il governo ha fatto bene a imporre il divieto di vendere, importare, produrre e distribuire questo alimento - ha detto ancora Carloni -. È necessario tutelare la nostra dieta mediterranea difendendola da queste invenzioni che tendono a ingannare il consumatore".

Tommaso Di Sante, presidente Coldiretti Pesaro Urbino, difende "il cibo vero da agricoltura vera", il cibo è "un bene prezioso e di tutti ed è legato alla storia e alla cultura di un Paese". (ANSA).