Turismo: dal 5 aprile collegamenti Snav Ancona-Spalato

(ANSA) - ANCONA, 04 APR - Ripartono da domani mercoledì 5 aprile i collegamenti Snav con nave traghetto da Ancona per il porto di Spalato, in Croazia. La Compagnia di navigazione del Gruppo Msc opererà quest'anno sulla linea con una nuova unità per aumentare spazi e comfort dei passeggeri.

I collegamenti prevedono fino ad ottobre tre partenze settimanali il lunedì, mercoledì e venerdì da Ancona con rientro il martedì, giovedì e la domenica da Spalato. Nei periodi di alta stagione è previsto un potenziamento dei collegamenti con partenze giornaliere.

Nel 2023 Snav dedicherà grande attenzione alla Croazia, Paese entrato a far parte dell'Eurozona lo scorso primo gennaio e quindi diventato una destinazione facilmente raggiungibile dai turisti italiani o stranieri in transito, con semplificazione delle procedure di ingresso e uscita e moneta unica. Per l'inaugurazione della linea Ancona-Spalato, Snav ha lanciato uno speciale "Esplora Croazia" con uno sconto del 30% più auto e moto gratis. L'offerta è valida per le prenotazioni effettuate entro il 10 aprile per i viaggi da aprile e maggio 2023. (ANSA).