Pnrr: Marche, presto portale Easy per monitoraggio progetti

(ANSA) - ANCONA, 04 APR - Nelle Marche si potrà monitorare l'avanzamento e la rendicontazione dei progetti connessi al Pnrr tramite la piattaforma Easy Pnrr che a breve verrà lanciata. Lo ha annunciato l'assessore regionale al Bilancio Goffredo Brandoni rispondendo in aula ad un'interrogazione della consigliera regionale dem Manuela Bora, impegnandosi a "lanciare il portale entro il 5 aprile". La documentazione, ha comunicato Brandoni, "verrà illustrata dagli esperti nell'ambito di un evento sul monitoraggio, rendicontazione e controllo progetti".

Al momento, ha riferito, sono 18 le procedure complesse individuate dalla Regione la quale ha istituito una cabina di regia a composizione mista, tecnico politica per quelle più articolate. L'assessore ha ripercorso il primo anno di attività dei 30 esperti selezionati dalle Marche nell'ambito della riforma della Pa "Mille Esperti" per facilitare il raggiungimento degli adempimenti per il Pnrr: gli esperti hanno raggiunto i primi target inerenti il progetto tra i quali la misurazione dei tempi delle procedure complesse e di quelle arretrate; hanno elaborato documenti programmatici, piani d'azione per la strategia di semplificazione e per eliminare "colli di bottiglia".

La Regione, ha riferito l'assessore, la Regione ha messo a disposizione dei Comuni alcuni esperti di contrattualistica per ridurre i tempi di aggiudicazione degli appalti pubblici. Gli esperti in appalti hanno predisposto un "kit di gara" per agevolare il compito dei Rup che poi sarà disponibile sulla piattaforma Easy Pnrr a breve in pubblicazione.

Brandoni ha anche parlato risultati significativi di "recupero dell'arretrato in tema di ente rifiuti, autorizzazioni ambientali e per le energie rinnovabili che hanno abbattuto l'arretrato dal 25 al 50 come si evince dal rapporto inviato dal Dipartimento della Funzione pubblica". (ANSA).