Pnrr: Bora,criticità mancanza personale e assistenza tecnica

(ANSA) - ANCONA, 04 APR - Per il Pnrr nelle Marche c'è carenza di personale e mancanza di un'adeguata assistenza tecnica: intervenire subito per non perdere milioni di risorse".

E' l'allarme che la consigliera regionale del Pd Manuela Bora ha lanciato durante la seduta dell'Assemblea Legislativa di oggi, evidenziando le "due criticità che, a suo avviso, potrebbero mettere a rischio il buon esito del programma".

Criticità rappresentate dalla "carenza di personale dedicato alla gestione del Fondo e dalla mancanza di un'adeguata assistenza tecnica che, a differenza di quanto accade per i fondi europei, che destinano una percentuale del 4% a quest'ultima voce, non è prevista dal Pnrr, nonostante l'ingente somma da gestire". "Anche nelle Marche l'improvvisazione della destra rischia di far perdere a cittadini e imprese la straordinaria opportunità offerta dal Pnrr - attacca la consigliera dem - a causa della carenza di personale e dell'assenza di quelle competenze professionali di supporto tecnico necessario per gestire in modo efficace i fondi del Recovey Fund. Uno scenario da incubo, che potrebbe costare alla nostra Regione la perdita di milioni e milioni di risorse europee, le quali, qualora non riuscissero a essere spese entro il termine previsto del 30 giugno 2026, dovranno essere restituite. La giunta Acquaroli sta colpevolmente sottovalutando questo enorme problema, ma deve sapere che di fronte a un eventuale fallimento di proporzioni epocali, non saremo disposti ad accettare il solito gioco dello scaricabarile sulle precedenti Amministrazioni. La destra governa in Italia e in Regione, e dunque ha il dovere di trovare le soluzioni". "A poco servono i 30 esperti che l'assessore dichiara di aver nominato che, purtroppo, nel piano complessivo di gestione del Pnrr, rivestono tutt'altro ruolo".

"L'obiettivo del Gruppo del Pd, perseguito oggi in aula, è stato quello di sollecitare il Governo Regionale a proporre valide soluzioni per rimediare a queste criticità. - spiega Bora - Accogliamo con speranza la notizia, seppur tardiva, delle misure volte a rafforzare la capacità amministrativa di enti centrali e locali proposte dall''amico Governo Meloni nel provvedimento che potrebbe approdare in Consiglio dei ministri giovedì prossimo.

Un provvedimento che rappresenta sicuramente una presa di consapevolezza dell'inadeguatezza dell'apparato amministrativo italiano a gestire una mole così considerevole di risorse".

"C'è ancora tempo a disposizione - conclude la consigliera dem - affinché gli esiti degli interventi finanziati siano adeguati alle aspettative dei marchigiani e i tempi di attuazione del Programma siano allineati alle scadenze imposte dall'Unione Europea e dal Mef. Dai banchi della minoranza monitoreremo l'attività dell'esecutivo, per scongiurare perdite di risorse e danni irreparabili per il futuro della nostra Regione". (ANSA).