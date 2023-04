Pesaro Wine Festival per vino d'artigianato a Villa Caprile

(ANSA) - ANCONA, 04 APR - Una due-giorni (15 e 16 aprile) di emozioni, degustazioni di vini, formazione, didattica, seminari e nuove idee che apre le porte sabato 15 alle ore 12 ma che è preceduta il 14 aprile, da un pre-festival con un seminario su "Formati e fattori". La sesta edizione del Pesaro Wine Festival quest'anno si sposta a Villa Caprile. "Abbiamo portato il festival nel luogo dove abbiamo sempre desiderato - ha spiegato Gianluca Galeazzi, ideatore della kermesse - l'istituto Agrario Cecchi di Pesaro nella storica sede di Villa Caprile alle pendici del parco naturale Monte San Bartolo; per noi ha una triplice valenza: naturalistica, vocata alla formazione e sostenibilità, poiché Villa Caprile è inserita nel tessuto urbano ed è raggiungibile a piedi, in bicicletta (linea bicipolitana n.11) e con i mezzi pubblici".

L'evento è stato presentato in Regione alla presenza dell'assessore regionale all'Agricoltura Andrea Maria Antonini e del consigliere regionale Nicola Baiocchi. Il Pesaro Wine Festival promuove il vino d'artigianato nel Centro Italia coinvolgendo circa 40 aziende che agiscono con rispetto in campagna e cantina per rappresentare nel bicchiere le caratteristiche uniche di un territorio, un microclima e rendere unica ogni produzione.

"Un'iniziativa importante che si inserisce perfettamente nelle strategie di promozione del prodotto vino che la Regione sta conducendo - ha detto Antonini - e che stanno risultando vincenti, come abbiamo constatato al Vinitaly"; "sempre di più attorno al vino c'è rinnovata vitalità e sta diventando elemento di traino per attività non solo enogastronomiche ma anche culturali e turistiche".

Oltre a degustazioni libere, spazio importante per l'approfondimento con seminari tenuti da giornalisti e professionisti di consolidata esperienza del mondo del vino.

"Iniziamo venerdì 14 aprile alle 19 - spiega Luca Iorio, responsabile seminari - con Sandro Sangiorgi che parlerà della scelta dei formati di bottiglie. Poi Monica Coluccia ci porterà tra gli champagne di piccoli e carismatici vignaioli (sabato 15 ore 12). Finiremo il 16 aprile con i vini del Lazio sapientemente raccontati da Armando Castagno". (ANSA).