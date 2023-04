Pasqua: rievocazioni Passione Cristo a Cantiano e Apecchio

(ANSA) - ANCONA, 04 APR - Rievocazioni storico religiose della Passione, Morte e Resurrezione di Gesù nel Pesarese a Cantiano ("La Turba") e a Serravalle di Carda (Apecchio) ("Passio") la sera del 7 aprile, per il Venerdì santo. Eventi di grande fascino e spiritualità che coinvolgono intere comunità di persone tra attori, figuranti e preparazione di vestiti e scenografie; sono stati presentati in Regione con l'assessora alla Cultura Chiara Biondi, il consigliere regionale Giacomo Rossi (Civici Marche), il vice presidente del Consiglio regionale Gianluca Pasqui, il sindaco di Cantiano Alessandro Piccini e il vice sindaco di Apecchio Fabio Perfetti.

Per Cantiano, ha ricordato il sindaco, la rievocazione ritorna dopo tre anni di fermo. Un segno di "ripartenza" dopo le pesanti ferite, alcune ancora aperte, dell'alluvione che ha colpito il paesino e una "conta dei danni per 70 milioni di euro". Torna per la comunità un momento di socialità a fronte ed elemento identitario cantianese". Più di 200 i figuranti del posto e la convinzione che, anche questo evento è un ulteriore passo verso il "ritorno alla normalità".

Rievocazione altrettanto importante a Serravalle di Carda ad Apecchio, che vanta un territorio di 100 chilometri quadrati: su 300 abitanti in 150 saranno figuranti, mentre gli altri sono comunque coinvolti nella realizzazione della Passio e in paese verranno riprodotte scene di vita quotidiana oltre alla passione.

Il consigliere Rossi ha ricordato l'importanza di queste meritevoli manifestazioni nel territorio dell'Unione del Monte Catria e Nerone. "Dimostrano - ha detto Pasqui - che i territori, anche dopo gli eventi calamitosi, sono attivi".

Biondi ha ricordato il protocollo siglato con il ministero per il "patrimonio immateriale delle Marche. Ci sono tradizioni importanti e sono momenti toccanti e significativi per la comunità, di spiritualità, volontariato e solidarietà". A tal proposito l'assessore ha plaudito ai volontari che rendono possibili queste rappresentazioni, rimarcandone l'importanza e la generosità. (ANSA).