Comunali:Italia Nostra non sostiene liste,dà contributo idee

(ANSA) - ANCONA, 04 APR - Italia nostra non sostiene liste o candidati sindaci in campo per le amministrative di Ancona del 14 e 15 maggio. "Da noi - ha detto oggi Maurizio Sebastiani, presidente di Italia Nostra Marche e vice presidente di Ancona, affiancato da altri componenti del direttivo - viene un contributo di contenuti" per chiedere "un progetto strategico per il miglioramento della qualità della vita della città". Però l' associazione non risparmia critiche alle due giunte guidate da Valeria Mancinelli, dato che idee e proposte avanzate nel 2013 e nel 2018 sono state ignorate. Alla giunta uscente viene imputata anche "la mancanza di una visione strategica della città e il procedere per spot, rincorrendo finanziamenti pubblici, piuttosto che orientarli". Tre i casi principali secondo Italia Nostra: "l'avere ignorato il Progetto Inquinamento Atmosferico (Pia), concluso nel 2021, coordinato dall'allergologo Floriano Bonifazi" dal quale è emerso che "tra il 2013 e il 2017 ci sono stati 550 decessi in più, a causa dell'inquinamento, rispetto a quelli attesi"; il porto crocieristico nel Molo Clementino, che porterebbe "ulteriore inquinamento e "costi sociali annuali per 15,3 milioni di euro"; la rinuncia a realizzare l'Area Marina Protetta del Conero. Le proposte alla nuova amministrazione che nascerà dalle amministrative vanno dal consumo di "zero suolo" (no a ulteriori espansioni urbane) allo spostamento del porto commerciale con la realizzazione della "cosiddetta penisola", liberando il Porto Storico. E ancora uno sforzo per diminuire l'inquinamento prevedendo una serie di Ztl, aperte solo a residenti e veicoli ibridi, potenziando trasporto pubblico e parcheggi scambiatori e completando la metropolitana di superficie, compresa la riapertura della Stazione Marittima. In generale bisogna produrre "più cultura e più decoro urbano, che non è solo asfalto, ma anche cura e valorizzazione dei monumenti e dei luoghi storici": Italia Nostra dice no alla privatizzazione dell'area del Cardeto, e rilancia l'idea di farne un Parco Letterario, facendolo entrare nel Parco del Conero. (ANSA).