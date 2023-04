Bando unico Cultura Marche, piattaforma per accesso più semplice

Un Bando unico della Regione Marche per la Cultura: 3 milioni di euro, in due anni, per finanziare progetti in dieci aree, fruibili da enti pubblici, imprese e cittadini, tramite la piattaforma SmartBandi per facilitare la presentazione delle domande e snellire la procedura. La presentazione oggi in Regione con l'assessora alla Cultura Chiara Biondi, il presidente Francesco Acquaroli, Daniela Tisi (dirigente Settore Beni e Attività Culturali), Serenella Carota (Settore Transizione digitale e Informatica) e Raimondo Orsetti, (direttore Dipartimento Sviluppo economico).

In video-collegamento amministratori locali e soggetti interessati. Verranno finanziati progetti per la terza edizione Marche storie, eventi espositivi di rilievo regionale, arte contemporanea, progetti per valorizzare archivi storici di Comuni, patrimonio librario e biblioteche, premi rassegne e festival multidisciplinari, editoria e istituzioni culturali, spettacoli dal vivo di rilievo nazionale (co-finanziati dal Fus 2023-2024) e di rilievo regionale, premi cinematografici regionali. Il bando è consultabile da oggi; la piattaforma per le domande sarà attiva dal 17 aprile fino al 19 maggio alle ore 12.

Biondi e Acquaroli hanno parlato di "un'azione di semplificazione amministrativa e servizio al cittadino il cui obiettivo è snellire le procedure attuative e agevolare gli utenti a partecipare ai bandi della Cultura attraverso una modalità più accessibile e interamente digitale per dare risposte immediate". Si punta a "semplificare e migliorare la capacità di pianificare le attività di valorizzazione del patrimonio culturale regionale e facilitare programmazione, comunicazione, promozione delle attività sul territorio". "Un passo verso la semplificazione e la chiarezza per un settore trainante come la Cultura - ha rimarcato il presidente - nella capacità di penetrare mercati nazionali e internazionali, un grande patrimonio che contribuisce a rilanciare e valorizzare il territorio"; "pianificare bene favorisce la destagionalizzazione e permette di programmare periodi più a margine dei flussi turistici; la cultura può essere determinante per l'obiettivo, per vivere al meglio il territorio tutto l'anno". (ANSA).