A Jesi itinerario turistico guidato nel nome di Pergolesi

(ANSA) - JESI, 04 APR - Dal periodo di Pasqua fino al 'ponte' del 2 giugno la Fondazione Pergolesi Spontini propone l'itinerario turistico guidato "Jesi, città di Giovanni Battista Pergolesi", a cura delle guide turistiche abilitate dalla Regione Marche. In programma, un'ora e mezza di visita nei giorni 8, 9 e 10 aprile, il 24 e 25 aprile, il 29 e 30 aprile, per chiudere il 2, 3 e 4 giugno 2023. Si parte alle ore 11:00, con punto d'incontro in Piazza della Repubblica, di fronte al Teatro intitolato al grande compositore.

L'itinerario parte dal Teatro Pergolesi del 1798, uno dei più rilevanti teatri storici delle Marche. È il tipico "teatro all'italiana", un maestoso edificio fatto costruire da un gruppo di nobili cittadini con una sala a ferro di cavallo, tre ordini di palchetti e al quarto piano il loggione. Dal 1968 è Teatro lirico di Tradizione, prestigioso riconoscimento del Governo Italiano, e sede di un Festival internazionale intitolato a Pergolesi e a Gaspare Spontini.

Si va poi nel Ridotto del Teatro, dove sono le Sale Pergolesiane, uno spazio della memoria dedicato all'autore dello "Stabat Mater" e de "La Serva Padrona".

Si prosegue per il centro storico, lungo via Pergolesi, passando davanti al luogo in cui sorgeva la casa natale del compositore nato a Jesi nel 1710 e morto a Pozzuoli nel 1736.

Tappa successiva alla Cattedrale di San Settimio dove il piccolo Giovanni Battista fu battezzato la notte del 4 gennaio 1710. A seguire, visita di Palazzo Ripanti "nuovo", antica dimora nobiliare che oggi ospita la collezione del Museo Diocesano. Il palazzo venne acquisito dal conte Emilio Ripanti nel 1724 e negli anni successivi venne unito a Palazzo Ripanti "vecchio"; fu proprio in queste stanze che il giovanissimo Pergolesi affinò la pratica del violino, insieme a Gabriele Ripanti, dilettante di musica che amava avere il giovane musicista a palazzo per suonare con lui.

Le visite sono organizzate in gruppi di massimo 28 persone, al costo di 10 euro a persona e ingresso gratuito per bambini al di sotto dei sei anni. Il percorso di visita prevede l'utilizzo di scale e non sono presenti ascensori. (ANSA).