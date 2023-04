Vinitaly: Acquaroli, presenza governo in stand dà voce territori

(ANSA) - ANCONA, 03 APR - "È stato un enorme orgoglio che la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, stamani sia passata a visitare il nostro stand, un riconoscimento per il lavoro dei tanti imprenditori e operatori del settore e soprattutto uno stimolo a fare meglio e di più": lo ha detto all'ANSA il governatore della Regione Marche, Francesco Acquaroli, presente al Vinitaly a Verona. Assieme alla premier anche il ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida: "Da loro - ha detto Acquaroli - riceviamo sempre la disponibilità a dare voce a territori come i nostri che sono piccoli, ma custodi di grandi tradizioni".

"Le Marche a questo Vinitaly si sono presentate con entusiasmo e con una nuova consapevolezza rispetto a un prodotto eccellente come il vino", ha aggiunto il governatore. "Al vino abbiniamo anche un ottimo cibo e credo che possiamo raccontare di una regione che sta crescendo molto e che ha tutte le potenzialità per potersi affermare e soprattutto vuole crescere all'insegna della propria qualità", ha sottolineato Acquaroli.

Che ha ricordato come "negli ultimi due anni sono stati adottati molti provvedimenti per l'enoturismo e la ricerca della qualità". "Cerchiamo di spingere l'internazionalizzazione, ma soprattutto adesso stiamo lavorando per un grande evento legato ai vini marchigiani così che possano continuare a darci consapevolezza e attrarre curiosi e appassionati", ha concluso il presidente. (ANSA).