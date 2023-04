Pd: Marche, "sanità, lavoro, lotta alle disuguaglianze"

Sanità, lavoro e lotta alle disuguaglianze ma anche discontinuità e unità: sono le parole chiave emerse durante la prima riunione della Direzione del Partito Democratico delle Marche a guida Chantal Bomprezzi.

Proprio quei temi hanno contraddistinto la relazione della neo segretaria regionale dem che ha presieduto il primo faccia a faccia dell'organo direttivo del Pd Marche.

"Discontinuità rispetto a un partito del passato sin troppo chiuso, percepito come distante dall'opinione pubblica, - ha detto Bomprezzi - poco coraggioso sulle scelte di campo da abbracciare, litigioso sui giornali. Poi unità nell'azione politica e istituzionale".

La Segretaria ha sottolineato innanzitutto il risultato straordinario delle Primarie del 26 febbraio dove "oltre 25mila marchigiani hanno ricaricato il Partito di speranza ed entusiasmo": "Iniziamo - ha detto - a parlare dei problemi dei cittadini con i cittadini, con chi ha più bisogno e non ce la fa".

La chiave è, secondo la segretaria, quella di marcare ancor più chiaramente l'identità politica del Pd con i valori forti del centro-sinistra: "Il Pd Marche si caratterizzerà lungo tre direttrici strategiche: il lavoro, la lotta alle disuguaglianze, la sanità pubblica. Queste missioni dovranno rappresentare il fulcro dell'azione politica di un partito come il nostro, progressista, ambientalista, europeista, attento a dare a tutti pari opportunità". (ANSA).