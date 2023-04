Comunali: inaugurata sede elettorale di Silvetti ad Ancona

(ANSA) - ANCONA, 03 APR - Inaugurata oggi pomeriggio ad Ancona la sede del comitato elettorale che sostiene il candidato sindaco del centrodestra Daniele Silvetti. Uno spazio ampio, nei pressi di piazza Pertini, in pieno centro, già decorato da manifesti e bandiere, che, secondo Silvetti "sarà un porto di mare, un luogo di incontro con cittadini e associazioni per raccogliere suggerimenti, idee, proposte". Silvetti ha ribadito di voler fare una campagna elettorale "inclusiva, aperta a tutti, aperta all'ascolto. Io sono il punto di riferimento del patto federativo tra partiti e civismo. Affronteremo che non ha voluto bene ad Ancona, ha cercato di gestirla e non c'è riuscito". Presenti al taglio del nastro Gianluigi Tombolini, coordinatore provinciale di Forza Italia, partito di appartenenza del candidato sindaco, il capogruppo forzista in consiglio comunale Daniele Berardinelli, il capogruppo in Consiglio regionale di Fratelli d'Italia Carlo Ciccioli. Il candidato sindaco sarà presente i sabati e le domeniche pomeriggio dalle 18:00. Assieme a lui i candidati delle liste che si alterneranno per rispondere alle domande dei cittadini e mettere in agenda priorità e prospettive.

La sede elettorale sarà aperta tutti i giorni dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 19:30. Sette le liste che supportano Silvetti alle amministrative: oltre ai partiti Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega e Udc, ci sono le civiche Ancona Protagonista, Rinasci Ancona, a cui se ne è aggiunta una terza, guidata dall'ex primario del pronto soccorso dell'ospedale di Toprrette Salvi. (ANSA).