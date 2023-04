Apre "Pesaro Avventura" tra percorsi e villaggio del west

(ANSA) - PESARO, 03 APR - "Pesaro Avventura" ha aperto le sue porte, i percorsi, le carrucole, il villaggio del west, il jump tree, l'area baby e playground inclusiva durante l'inaugurazione che oggi ha richiamato centinaia di pesaresi nel parco avventura urbano creato dalla Top Adventure Park in via Togliatti, a Villa San Martino.

"Complimenti ad Alfredo Manzaroli, alla famiglia Ferri e a tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questo luogo - ha detto il sindaco Matteo Ricci -: un bel investimento nel cuore di Villa San Martino, un'area strategica per lo sport, il buon vivere e il divertimento". E in evoluzione, "accoglierà il Centro della Fip (grazie ai fondi Pnrr ottenuti dalla città) che arricchirà una zona che negli anni è cresciuta diventando davvero interessante dal punto di vista sportivo e del tempo libero, e collocata a due passi dal centro storico e dal mare".

L'inaugurazione del parco "Pesaro Avventura" si inserisce in questo contesto, "e dà un valore aggiunto alla proposta turismo del territorio: è un'attività che mancava alla città e che siamo felici di inaugurare in questo luogo, tra questi alberi così imponenti che sarà possibile sentire respirare mentre si fa attività fisica e mentre si socializza. Farlo attraverso lo sport, nella natura, è fondamentale per i ragazzi". (ANSA).