La Russa: Tajani, fascismo morto nel 1945, Resistenza è di tutti

(ANSA) - ANCONA, 01 APR - "Non è questo il momento di fare dibattiti storici. Il fascismo è morto nel 1945. la Resistenza, la lotta contro gli invasori, la liberazione dell'Italia è un patrimonio di tutti. Il resto lo lasciamo agli storici". Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine di una manifestazione elettorale ad Ancona, ai giornalisti che gli chiedevano un commento sulle frasi del presidente del Senato La Russa sull'attentato di via Rasella Di quella fase storica "sono stati protagonisti i nostri militari, i partigiani cattolici, liberali, repubblicani, monarchici e anche anche quelli di sinistra". "Non c'è da politicizzare la Resistenza né in un senso né nell'altro - ha ribadito - perché la liberazione dell'Italia è un patrimonio di tutti". (ANSA).