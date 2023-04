Autismo: il Biennio del Montani di Fermo si colora di blu

(ANSA) - FERMO, 01 APR - Il 2 aprile 2023 ricorrerà la Giornata Mondiale della consapevolezza sull'autismo, evento promosso dall'Onu e celebrato in tutto il mondo, ed anche quest'anno alcuni monumenti più importanti del mondo si tingeranno di blu. Sarà illuminata di blu anche la facciata dell'edificio del Biennio dell'Istituto tecnico Montani di Fermo nelle notti del primo e dei 2 aprile per iniziativa degli studenti della classe seconda E dell'indirizzo Informatica e Telecomunicazioni, che hanno svolto un lavoro di ricerca sul tema dell'autismo dal quale sono emerse le problematiche tipiche della relazione tra il mondo "ordinario" e la "peculiarità" della percezione autistica. Un approfondimento che gli studenti hanno vissuto con correttezza, per estinguere il disagio e il conflitto e per guadagnare una visione di convivenza volta all'arricchimento della qualità che ciascuno studente può esprimere. "Abbiamo compreso che termini come diversità, normalità e difficoltà riguardano ciascuno di noi" hanno concluso al termine del progetto. Così la facciata del Montani sarà illuminata di blu "per una Scuola di tutti e per tutti".

