Pnrr: ok progetto fattibilità polo scolastico 0-6 anni a Offida

(ANSA) - OFFIDA, 31 MAR - La Giunta comunale di Offida (Ascoli Piceno) ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica di costruzione del nuovo Polo per l'Infanzia 0-6 anni. Con questa nuova opera del valore di 4 milioni e 950mila euro finanziati dal Pnrr, si concretizza l'idea di un unico campus scolastico: immerso nel verde, con vista sul centro storico, costituito da edifici dall'architettura contemporanea, sicuri sotto tutti i punti di vista e integrati con il contesto.

"La scelta di realizzare tutti gli edifici nella stessa area - commenta il sindaco Luigi Massa - riafferma in maniera decisa l'importanza dell'unitarietà del percorso di istruzione, che si traduce in un progetto educativo unitario e coerente fondato, appunto, sulla prossimità fisica, sulla continuità di sguardo, sulla condivisione di riferimenti educativi, di percorsi di crescita e di spazi, una visione condivisa con l'Istituzione scolastica e le insegnanti".

Partono ora le procedure di gara per l'appalto integrato di progettazione definitiva/esecutiva e realizzazione dell'opera.

Entro il 31 maggio l'affidamento all'operatore che risulterà vincente. "Entro novembre - continua il sindaco - partirà quindi il cantiere per la realizzazione di un plesso importantissimo per la crescita dei nostri bambini e un fondamentale tassello anche per la rigenerazione urbana e sociale del nostro Comune.

La procedura per la creazione del Polo 0-6 anni, segue i tempi dettati dal Pnrr, molto più veloci della ricostruzione post sisma che ha procedure burocratiche complesse.

In parallelo si sta procedendo all'avvio delle procedure di gara per la realizzazione della nuova scuola primaria e secondaria di primo grado, alla luce dei due Decreti definitivi di finanziamento dei due plessi che abbiamo ottenuto". Si realizzerà un campus scolastico al servizio di un territorio più ampio di quello di Offida. (ANSA).