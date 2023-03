Pnrr: Fitto, difficoltà emerse sono superabili

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 31 MAR - "I problemi che riguardano il Pnrr non avranno ricadute sulle Marche". Lo ha detto oggi dal ministro degli Affari Europei Raffaele Fitto intervenendo ad una manifestazione ad Ascoli Piceno. "Abbiamo segnalato una situazione per la quale siamo al lavoro con la Commissione Europea - ha spiegato -, siamo però ottimisti, nel senso che siamo convinti che le difficoltà emerse sono superabili. In ogni caso il problema non riguarda questo territorio, perché siamo convinti che anche le modalità di utilizzo delle risorse sono differenti rispetto anche alle fonti di finanziamento".

Fitto si è soffermato anche su altre questioni riguardanti le Marche. come le aree interne, un tema sul quale "concentrarci nelle scelte che stiamo facendo in sede di Governo. Dobbiamo recuperare i ritardi che ci sono stati in passato. Il governo - ha aggiunto il ministro - ha nominato il senatore Guido Castelli commissario alla ricostruzione e noi stiamo lavorando in maniera sinergica per dare a lui, al presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e al sindaco di Ascoli Marco Fioravanti scelte che siano coordinate dal punto di vista della programmazione". (ANSA).