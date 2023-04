Comunali: "storia nuova" anche per Pd che sostiene Ida Simonella

(ANSA) - ANCONA, 31 MAR - "Parte una nuova storia anche per il Pd" di Ancona con "tradizione e basi solide", ma anche per i dem in Italia e nelle Marche. Lo ha detto la candidata sindaca del centrosinistra Ida Simonella, presentando la lista del Partito democratico che la sostiene. A livello locale "il Pd è l'architrave dell'alleanza di centrosinistra e lo è stato anche durante le primarie di coalizione". A livello nazionale e regionale "il Partito Democratico sta attraversando una nuova storia con due segretarie donne, Elly Schlein e Chantal Bomprezzi. C'è un entusiasmo che si percepisce. Dobbiamo raccogliere questa nuova fase e tradurla in una bella occasione". Anzi in "una proposta nuova per Ancona" ha ribadito Simonella, che rivendicando i risultati raggiunti in due mandati dell'amministrazione guidata da Valeria Mancinelli ("vogliamo continuare ad amministrare bene la città"), ha ricordato che però "c'è un sindaco alla volta". Simonella ha liquidato così una delle argomentazioni del centrodestra sulla necessità di una "discontinuità". Per l'altra, i vantaggi di avere amministrazioni allineate (Governo, Regione, Comune), ha definito "svilente e squalificante parlare di Ancona come dell'ultimo tassello di una filiera istituzionale. Fare scelte è anche ciò che permette alla città di essere orgogliosamente artefice del suo destino". Trentadue i nomi nella lista Pd, presentata oggi agli Archi, quartiere simbolo dell'amministrazione Mancinelli, un terzo dei quali under 40, tra volti nuovi, oppure noti in altri contesti, giovani, dai 19 ai 74 anni, e storici esponenti dem. Capolista sono l'assessore uscente Stefano Foresi e il presidente del Consiglio comunale uscente Susanna Dini. Poi ci sono studenti, ricercatori, professionisti, pensionati, medici persone impegnate nel sociale, nello sport, nella cultura, nel volontariato. "Proposte - ha detto il segretario del Pd di Ancona Simone Pelosi - che maturano dal radicamento nella città, vicinanza ai cittadini, disponibilità alla collaborazione, all'apertura a richieste e proposte". (ANSA).