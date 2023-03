All'Inrca primo primo stimolatore high tech contro incontinenza

(ANSA) - ANCONA, 31 MAR - Uno stimolatore high-tech, compatibile con la risonanza magnetica, in grado di offrire soluzioni per il controllo della vescica e dell'intestino e migliorare la qualità di vita di pazienti con disturbi della continenza, è stato impiantato per la prima volta in Italia all'Inrca Irccs di Ancona dove un'equipe guidata dal dottor Giuseppe Pelliccioni, direttore del reparto di Neurologia, affiancato dal dottor Redi Claudini di Urologia, ha eseguito l'intervento su una paziente di appena 44 anni, ma con una situazione clinica complessa e numerosi interventi alle spalle. "Da tempo ad Ancona - spiega il dottor Pelliccioni - eseguiamo diagnostica sui disturbi della continenza urinaria ed intestinale a genesi neurogena. Ci sono trattamenti farmacologici, ma per situazioni cliniche complesse e refrattarie alla terapia si ricorre a questi stimolatori". Quello impiantato è un piccolo strumento in titanio che genera impulsi a una determinata frequenza e durata presso la radice sacrale. La stimolazione elettrica rende regolare nel tempo il funzionamento del nervo pudendo e riattiva la capacità della continenza. "Il passo in avanti - commenta il direttore generale dell'Inrca, Maria Capalbo - consiste nel fatto che questa nuova generazione di stimolatori è compatibile con eventuali futuri esami di risonanza magnetica". Una possibilità che, fa notare Pelliccioni, permette "un controllo della continenza anche in pazienti affetti da patologie neurologiche, come ad esempio la sclerosi multipla". (ANSA).