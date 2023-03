Terremoto: riparte centrale Enel Green Power di Capodacqua

(ANSA) - ARQUATA DEL TRONTO, 30 MAR - Riprende l'attività la centrale idroelettrica Enel Green Power a Capodacqua, frazione di Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) che, dopo 5 anni di fermo a causa del sisma e circa due anni di lavori avviati nel 2021, ritorna a nuova vita, completamente ristrutturata nel segno della sostenibilità ambientale, dell'innovazione e dell'economia circolare. L'impianto ultracentenario, con una potenza installata di 300kW, che da pochi giorni ha ricominciato a produrre energia è in grado di soddisfare il fabbisogno energetico di circa 400 famiglie.

Oggi la piccola centrale, che fa parte dei bacino idrografico del fiume Tronto insieme ad altri cinque impianti di Enel Green Power Italia tra Lazio e Marche, è un esempio concreto di economia circolare e di bioedilizia: per ridurre l'impatto ambientale e migliorare la sua resistenza sismica, la struttura portante è stata ricostruita in legno e con i suoi scarti, utilizzando come isolante la lolla di riso; i pavimenti saranno realizzati da piastrelle ricavate dalle macerie del terremoto, rimesse in un circolo virtuoso con il recupero dei materiali di scarto, attraverso un progetto di collaborazione fra l'Università di Camerino e due aziende del territorio.

Sfruttando un salto idraulico di circa 70 metri, una portata pari 500 litri al secondo, l'impianto ad acqua fluente produce energia rinnovabile in grado di evitare circa 800 tonnellate di emissioni di CO2 all'anno. La centrale sarà dotata anche di pannelli solari prodotti dalla fabbrica Enel Green Power di Catania 3Sun. (ANSA).