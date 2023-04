Nuovo Centro Lega Filo d'Oro Osimo, spot Arbore-Marcorè

(ANSA) - OSIMO, 30 MAR - In presenza "dell'amatissimo presidente", il testimonial della Lega del Filo doro di Osimo (Ancona) Neri Marcorè, attore, doppiatore, conduttore televisivo e radiofonico, imitatore e cantante, marchigiano di Porto Sant'Elpidio (Fermo), ha introdotto i vari interventi all'inaugurazione del nuovo Centro nazionale dell'associazione Onlus che assiste persone sordocieche e con pluriminorazioni psicosensoriali, e ha portato i saluti di Renzo Arbore, testimonial storico del Filo d'oro, "che non è potuto esserci" all'evento al quale ha partecipato anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Marcorè ha raccontato di aver conosciuto da dieci anni la realtà dell'associazione proprio tramite Arbore, testimoniando l'orgoglio di accompagnare questo percorso e di fungere da "sorta di garanti" che rassicurano che tutto quello che viene donato arriverà a destinazione. All'inaugurazione è stato proiettato lo spot più recente per il Filo d'Oro realizzato insieme ad Arbore. "Ai più fortunati resta un filo di speranza, piccoli residui sensoriali, - dice Renzo Arbore nel filmato -, educatori, medici, terapisti e volontari lavorano per farlo diventare il contatto con il mondo".

Dopo l'inaugurazione Marcorè si è intrattenuto, in particolare, con uno degli utenti sordociechi della struttura Francesco Mercurio: "se ha bisogno di una particina fammelo sapere", ha detto Francesco a Neri; "Non me lo dire due volte", ha risposto il testimonial.

Sul nuovo Centro, Marcorè ha parlato di "un traguardo e una partenza al tempo stesso: si conclude un iter iniziato dieci anni fa per l'inaugurazione di questo importantissimo centro. Si parte con una nuova storia, una delle tante tante perché c'è in progetto di costruirne altri, in Lazio e in altre regioni, per permettere a chi ha queste problematiche di essere accolti senza dover arrivare a Osimo". (ANSA).