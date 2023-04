Giardino didattico 'Carlotta Strampelli' ad Agrario di Macerata

(ANSA) - MACERATA, 30 MAR - E' stato inaugurato ufficialmente sabato, durante le Giornate Fai di Primavera, l'innovativo giardino didattico sperimentale "Carlotta Parisani-Strampelli" dell'Istituto Agrario Garibaldi di Macerata. Carlotta ebbe un ruolo di primo piano nella ricerca agronomica condotta dal marito Nazareno Strampelli. Studentesse e studenti, in veste di giovani Ciceroni, hanno guidato gli oltre 1.200 visitatori nel fine settimana alla scoperta del convitto, della cantina e dell'innovativo giardino. All'inaugurazione hanno presenziato il sindaco Sandro Parcaroli e l'assessore Katiuscia Cassetta. La scuola agraria maceratese è una delle più antiche d'Italia, ha origine da una colonia agraria istituita nel 1869; è sempre stata al passo con i tempi seguendo l'evoluzione tecnica e scientifica della cultura agronomica, stimolando l'attuazione di nuove metodologie didattiche e operative. Negli ultimi anni ha intrecciato legami sempre più stretti e proficui con imprese, operatori di categoria, mondo accademico e istituzioni.

"Tradizione e innovazione" il motto scolastico. Un progetto coordinato dal prof. Mirko Grasso ha comportato una risistemazione del giardino, diviso in aree specifiche, delimitando il perimetro della pianta rettangolare con siepi e rampicanti. All'ingresso sono state poste a dimora nel tempo molteplici varietà di glicini e rose, proprio in questa parte si percorre il "Viale delle giuste" dedicato alle donne protagoniste della lotta di Liberazione dal nazifascismo. L'area successiva, quella delle acidofile, è ricca di cultivar con caratteristiche pedologiche simili: ne è un esempio l'Hydrangea quercifolia, ovvero l'ortensia con le foglie simili a quelle delle querce. Si accede poi a quattro settori trapezoidali, che fanno da cornice all'aiuola ottagonale, che costituiscono l'Area Mediterranea, cui segue l'Area Aromi, così chiamata per la presenza di specie come l'Helichrysum italicum impiegate in cucina e nella realizzazione di oli profumati. Il percorso termina con l'Area Xerofile, un'aiuola caratterizzata dalla presenza di piante resistenti alla siccità come la graminacea Stipa tenuifolia. (ANSA).