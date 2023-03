Al via a Foligno la 12/a "Festa di Scienza e Filosofia"

(ANSA) - PERUGIA, 30 MAR - Saranno don Luigi Ciotti e Romano Prodi i primi protagonisti della 12/a "Festa di Scienza e Filosofia - Virtute e Canoscenza" che si terrà a Foligno dal 20 al 23 aprile prossimi. A loro il compito di aprire l'edizione 2023, promossa e organizzata dal Laboratorio di Scienze Sperimentali Odv, in collaborazione con l'associazione Oicos Riflessioni, il Rotary Club di Fabriano, il Comune di Foligno e il Comune di Fabriano.

Il tema è "Ulisse del XXI secolo. La scienza strumento per affrontare le crisi globali" e al suo interno troveranno spazio le riflessioni proposte da 114 diversi relatori per 130 incontri complessivi. Il 21 e 22 si terrà una sezione parallela della manifestazione a Fabriano.

Il primo appuntamento sarà con don Luigi Ciotti che, in un incontro dedicato alle scuole parlerà alle nuove generazioni di "Guerra e pace. Mafie e legalità. Il protagonismo dei giovani".

Nel pomeriggio, a prendere la parola sarà l'ex presidente del Consiglio Romano Prodi. Intervistato dalla politologa e storica Marta Dassù, interverrà su "Est e Ovest, Europa e Russia: una tensione crescente. Come costruire una speranza di pace?".

La situazione internazionale e la legalità saranno, dunque, alcune delle questioni al centro della Festa, dove si parlerà anche di tanto altro: dai cambiamenti climatici all'intelligenza artificiale, dalle disparità di genere alla libertà del pensiero razionale.

Tra i relatori, i referenti della manifestazione: il fisico Roberto Battiston, il genetista Edoardo Boncinelli, il filosofo Silvano Tagliagambe e il linguista Massimo Arcangeli. Poi, fra gli altri, il presidente della Pontificia Accademia di Teologia, monsignor Antonio Staglianò in dialogo con il matematico Piergiorgio Odifreddi, l'infettivologo Massimo Galli, il presidente della Società meteorologica italiana, Luca Mercalli, il presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Carlo Doglioni, il presidente dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, Antonio Zoccoli, la giornalista scientifica Ansa Enrica Battifoglia.

Troverà poi spazio "Experimenta", l'Officina di "Festa di Scienza e Filosofia" curata dal professor Corrado Morici, che proporrà laboratori scientifici e dimostrativi. (ANSA).