Ricci, bimbi arcobaleno,Pnrr e autonomia al centro Congresso Ali

(ANSA) - PESARO, 29 MAR - La trascrizione dei certificati di nascita dei bambini figli di coppie omogenitoriali, i ritardi nel Pnrr e un "no deciso" all'autonomia differenziata. Sono alcuni dei temi che saranno al centro del XIX congresso di Ali-Autonome Locali Italiane in programma a Pisa dal 30 al 31 marzo. A dirlo all'ANSA è il sindaco di Pesaro e presidente di Ali Matteo Ricci. Sulla prima questione, Ricci è pronto a "lanciare una battaglia" insieme ai primi cittadini, "non solo di centrosinistra, ce ne sono anche di centrodestra come il sindaco leghista di Treviso. Chi ha a cuore i bambini non può negare che il problema esiste".

Il timore (ora concretizzato) di ritardi del Pnrr sono invece un tema che Ricci segue da tempo, facendo notare che i Comuni sono stati lasciati soli con una mole di lavori da effettuare e senza personale. Inoltre "il Governo deve accelerare sulle riforme necessarie, in primis quella sulla concorrenza. E con l'aumento dei costi (anche del 20-30%) c'è il rischio che i cantieri vengano aperti, ma i lavori lasciati a metà".

Infine, ma non meno importante, l'autonomia differenziata: "non è il momento di differenziare, ma quello di ricucire, come indica il titolo del congresso di Ali 'Ricucire l'Italia'. Con il provvedimento Calderoli, crescono le diseguaglianza tra nord e sud e si dà spazio ad un nuovo centralismo regionale, che rischia di essere opprimente. Le vere autonomie . sottolinea Ricci - sono i Comuni" Alla due giorni di Ali, è prevista la presenza di esponenti delle istituzioni come dei ministri Casellati, Piantedosi (in video), Sangiuliano e Fitto, e del presidente della Cei Matteo Zuppi. (ANSA).