Università: Acquaroli, fondamentale per competitività territorio

(ANSA) - ANCONA, 28 MAR - L'università è "fondamentale per il rilancio economico e la competitività del territorio". Lo ha detto il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Politecnica delle Marche che si è tenuta al Teatro delle Muse ad Ancona.

"La formazione è uno degli elementi trainanti e indispensabili. - ha aggiunto il presidente - Un fattore irrinunciabile a cui dobbiamo guardare con attenzione anche perché le richieste che ci fanno oggi le imprese e il mondo del lavoro molto complesso, è precisa e dettagliata, sempre più alla ricerca di novità".

"Con Schillaci - ha riferito Acquaroli a proposito del dialogo con il ministro della Salute - parliamo della sanità che un problema importante da gestire per le Regioni e credo debba riguardare anche l'assetto nazionale. Il ministro mi ha annunciato delle novità in arrivo quindi noi attendiamo che queste novità possano risolvere problemi annosi; c'è un colloquio costante una grande disponibilità e un ascolto attento dei territori che è un elemento determinante per affrontare le priorità che stanno creando difficoltà nei pronto soccorso, nei reparti e nei territori". (ANSA).