Sanità: Schillaci,in cdm pacchetto per medici medicina urgenza

"In Consiglio dei ministri proporremo un pacchetto per valorizzare chi lavora nell'emergenza urgenza, in modo tale che i giovani neo-laureati possano avere voglia di iscriversi ai corsi di specializzazione di questa area della medicina". Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci rispondendo a una domanda dei cronisti a margine dell'apertura dell'Anno accademico dell'Università Politecnica delle Marche ad Ancona.

Per quanto riguarda eventuali 'tetti' per i medici a gettone, il ministro ha affermato che "ci sono anche delle misure per sfavorire i medici 'a gettone'". (ANSA).