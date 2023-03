Ministro Schillaci visita la Lega del Filo d'oro a Osimo

(ANSA) - OSIMO, 28 MAR - Visita lampo del ministro della salute Orazio Schillaci alla sede della Lega del Filo d'oro, ente che assiste persone sordocieche, a Osimo (Ancona). Il rappresentante di governo è arrivato circa un'ora prima dell'inizio della cerimonia per l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Politecnica delle Marche. Ha visitato brevemente il nuovo centro (che sarà inaugurato ufficialmente il 30 marzo, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e si è intrattenuto con il presidente della Lega del Filo d'oro Rossano Bartoli. "Ci ha fatto piacere che, essendo in questa zona, abbia voluto conoscere di persona la nostra realtà - dice Bartoli all'ANSA -. Gli abbiamo parlato di alcuni problemi del settore: in primis la legge n. 407 del 2010 che riconosce la sordocecità come disabilità specifica, una legge che va modificata, eliminando il paradosso che chi è cieco e diventa sordo dopo i 12 anni, non viene riconosciuto come sordocieco, e poi applicata nella parte che prevede misure per servizi specifici come l'interpretariato e l'inserimento. E' un tema per il quale ci battiamo da anni. Poi c'è il rilascio delle impegnative di ricovero per chi viene da fuori regione". (ANSA).