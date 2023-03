Marche al Vinitaly con 100 cantine all'insegna dell'enoturismo

(ANSA) - ANCONA, 28 MAR - Con la presenza di 100 cantine e la novità di 20 appuntamenti, che spaziano dai temi del biologico, a quelli dell'agricoltura sociale, dalla biodiversità ai prodotti tipici, la Regione Marche si prepara a partecipare alla 55/sima edizione del Vinitaly in programma a Verona dal 2 al 5 aprile, in uno spazio rinnovato e terrazzato di 1.000 mq. L'ha annunciato oggi in un incontro stampa ad Ancona l'assessore all'Agricoltura Andrea Maria Antonini, precisando che l'iniziativa sarà all'insegna dell'enoturismo, "quel modo cioè di promuovere il territorio, sancito da un'apposita legge regionale, che associa alla degustazione del vino la storia e la cultura dei luoghi in cui viene prodotto, diventando un traino per l'economia". A testimoniare la bontà di quest'impostazione ci sono i dati Istat dell'esportazione enologica marchigiana, che attestano un incremento del 25,9% di valore nel 2022 rispetto all'anno precedente, per un corrispettivo di 75,6 milioni di euro, garantito da 14.200 imprese attive nel settore, per circa 18mil ettari di superficie coltivata. "Le Marche - ha rilevato ancora Antonini - possono vantare oltre a 21 denominazioni di origine (20 Dop e un Igt), una superficie di vigneti biologici pari al 39,5%, cioè 6.991 ettari (su un totale vitato di 17.687), seconda in Italia solo alla Toscana, che raggiunge nelle province di Ascoli Piceno e Fermo il 46,35%". Ad affiancare la Regione Marche al Vinitaly ci saranno l'Amap, agenzia e braccio operativo dell'ente per l'innovazione del settore agroalimentare e della pesca e i Consorzi vitivinicoli e dell'olio, rappresentati all'incontro da Giorgio Savini e Antonio Centocanti. In particolare oltre al padiglione di 1000 mq dedicato ai vini che prevede anche assaggi 'liberi' non guidati dai produttori, ci sarà anche a Veronafiere il settore Sol e Agrifood (padiglione C) con olio e prodotti tipici delle Marche. Tra gli incontri in programma anche quelli guidati da esperti del settore con Austria, Paesi Bassi, Francia, Svizzera e Cina in collaborazione con Ice-Italian Trade Agency. (ANSA).