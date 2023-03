Ucraina: Consiglio Marche,agire per cessazione attività belliche

Una iniziativa nei confronti del Governo italiano per la cessazione delle attività belliche e per poter giungere ad una soluzione diplomatica del conflitto. Lo prevede una risoluzione sulla guerra in Ucraina approvata dal Consiglio regionale, con il voto favorevole di maggioranza e opposizione con l'eccezione dell'astensione del Movimento 5 stelle.

Con l'atto l'Assemblea chiede l'impegno della Giunta regionale a sollecitare il Governo italiano per proseguire negli aiuti al popolo ucraino e, contestualmente, di concerto con l'Unione europea, non lasciare nulla di intentato per perseguire una soluzione diplomatica che preveda l'immediata cessazione di ogni attività bellica e l'avvio, sotto il coordinamento della stessa Unione, di un Tavolo negoziale tra Russia e Ucraina con lo scopo di conseguire una pace stabile e duratura nell'intera area interessata dal conflitto. (ANSA).