Incidenti stradali: moto contro auto, muore 24enne

(ANSA) - CASTELFIDARDO, 25 MAR - Un giovane di 24 anni è morto stamane, il giorno dopo un incidente stradale avvenuto ad Acquaviva di Castelfidardo (Ancona), in via Che Guevara. Davide Dini, questo il nome della vittima, era in sella alla sua moto, che si è scontrata con una Fiat 500. Il giovane è stato sbalzato dalla moto e dopo un volo di una ventina di metri, è caduto a terra, privo di conoscenza. le sue condioni sono apparse subito molto gravi, è stato trasportato all'ospedale di Torrette di Ancona da un'eliambulanza, che è riuscita ad atterrare nei pressi del luogo dell'incidente. Sul luogo anche la Croce Rossa, un'automedica del 118, i carabinieri e la polizia locale che hanno isolato la zona dell'intervento. Il giovane è arrivato in codice rosso al pronto soccorso di Torrette. Stamane la notizia del decesso. (ANSA).