Finanza Camerino scopre truffa da 1 mln euro su fondi Ue e Pnrr

Una truffa aggravata per un importo di 1.175.317 di euro ai danni dell'Unione europea e dello Stato per indebita percezione di finanziamenti garantiti: l'hanno scoperta i finanzieri della Tenenza di Camerino che hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare personale e sequestro preventivo, bloccando anche altri 700mila di fondi a valere, in parte, sul Pnrr. Le misure riguardano arresti domiciliari e un decreto di sequestro preventivo, emessi dal gip di Macerata su richiesta dell'European public prosecutor's Office (Eppo) di Bologna per 1.085.308 euro.

I provvedimenti giungono dopo complesse indagini condotte dalle Fiamme Gialle camerti nei confronti di due cittadini italiani e di una società riferibile ad uno di loro, beneficiaria di finanziamenti agevolati e garantiti per 1.175.317 euro, con accesso al Fondo di Garanzia Nazionale PMI (Legge 662/96) e garantiti da Cassa Depositi e Prestiti spa: riguarda risorse del programma Cosme del Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (Efsi) - istituito ai sensi del Piano di Investimenti per l'Europa (c.d. "Piano Juncker"); e sullo Strumento di garanzia per i settori culturali e creativi ("Garanzia CCS") con la copertura dell'Unione Europea, ai sensi del Programma Europa Creativa ("Creative Europe Programme"), e del Fondo Europeo Efsi, istituito ai sensi del Piano Investimenti per l'Europa.

Le indagini hanno fatto emergere numerose ipotesi di truffa aggravata in danno dello Stato e dell'Unione Europea, trattandosi di ben 9 finanziamenti indebitamente percepiti. E' risultato che l'amministratore e socio unico della società per avere finanziamenti agevolati/garantiti ha presentato agli enti erogatori documentazione artefatta (bilanci d'esercizio ad hoc senza supporto di contabilità e con poste gonfiate). L'indagato avrebbe indebitamente richiesto ulteriori aiuti a Simest spa a carico sia del bilancio nazionale sia Comunitario (programma d'investimento Next Generation EU), a valere in parte sul Fondo per la Promozione Integrata ed in parte sulle disponibilità del Pnrr allocate al Fondo 394/81, pari a 661.761 euro; fondi che non sono stati concessi/erogati per il tempestivo intervento della finanza che ne ha fatto bloccare l'elargizione. (ANSA).