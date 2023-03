Terremoto: Castelli, 1,6 miliardi per opere pubbliche e strade

(ANSA) - ANCONA, 22 MAR - "Con 1,6 miliardi di euro per opere pubbliche e strade c'è un cambio di passo sui cantieri": a dirlo è stato il commissario straordinario alla ricostruzione post sisma, Guido Castelli, al termine della Cabina di coordinamento che ieri sera ha portato all'approvazione di nuove ordinanze.

"Sono stati numerosi i provvedimenti approvati e le risorse messe in campo per l'accelerazione della ricostruzione del Centro Italia - ha spiegato il commissario -. In particolare, gli interventi per le opere pubbliche e le strade dell'Italia centrale, che prevedono un investimento complessivo di 1,6 miliardi, fanno segnare un notevole cambio di passo nel segno della dilatazione e accelerazione dei cantieri". "Molto importanti - ha aggiunto Castelli - sono anche la delibera per la presentazione delle richieste di contributo di autonoma sistemazione, per i cittadini percettori del Cas che non erano riusciti a presentare la domanda, e quella per gli allevatori che potranno continuare a utilizzare le stalle provvisorie".

"Quelli che si sono concretizzati nelle Cabine di coordinamento sono tutti interventi nel segno della ricostruzione e della rigenerazione economica - ha sottolineato il commissario -.

Tutti insieme abbiamo messo un'altra pietra lungo il percorso nel quale, sempre di più, vogliamo passare dalle norme ai cantieri". (ANSA).