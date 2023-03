Nuovo ecografo pediatrico al Mazzoni per studio non invasivo

Inaugurato oggi il sistema ecografico completo donato alla Pediatria dell'Ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno, dalla F.G. Holding SpA del Gruppo Gabrielli, che ha provveduto ad integrare, con una particolare Sonda- Convex modello C2-8, l'ecografo pediatrico portatile donato nel mese di dicembre.

"La nuova strumentazione permetterà lo studio non invasivo degli organi addominali dei piccoli pazienti ed amplierà e completerà l'utilizzo dell'ecografo pediatrico - fa sapere soddisfatto il dottor Ermanno Ruffini, direttore dell'Uoc di Pediatria - venendo incontro alle necessità espresse dal personale medico".

Il commissario straordinario, Vania Carignani, ha espresso tutto il suo "apprezzamento per la strumentazione donata e per il gesto di solidarietà che permetterà ai piccoli pazienti di essere sottoposti ad indagini rimanendo nella propria stanza, certa che i più sentiti ringraziamenti arriveranno da loro e dalle loro famiglie". (ANSA).