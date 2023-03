Gestore unico rifiuti: Mancinelli, d'accordo con sindaco Jesi

(ANSA) - ANCONA, 22 MAR - "In merito al provvedimento della Corte dei Conti rispetto alle delibere dei Comuni dell'Ata per la gestione unitaria e pubblica del servizio igiene, ho letto e condivido totalmente la dichiarazione del collega sindaco di Jesi Fiordelmondo". Così la sindaca di Ancona Valeria Mancinelli commenta la bocciatura del progetto di gestore uncio dei rifiuti sul territorio della provincia di Ancona, da affidare ad una NewCo. Il sindaco di Jesi ha proposto di lavorare sulle criticità ma di mantenere il servizio con affidamento pubblico.

"Alla luce della novità emersa - spiega Mancinelli- , occorre approfondire nuovamente la questione con esperti tecnici, giuridici e amministrativi, trattandosi comunque di materia complessa". Secondo Valeria Mancinelli, "resta comunque forte e chiara la volontà espressa dai sindaci in Ata e dai Consigli Comunali del territorio: arrivare ad una gestione del servizio di igiene con affidamento pubblico, a garanzia dell'indirizzo e del controllo, della qualità del servizio, della tutela dei posti di lavoro".