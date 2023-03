Corte dei Conti blocca gestore unico rifiuti provincia Ancona

(ANSA) - JESI, 22 MAR - Il Comune di Jesi difende il progetto della costituzione del nuovo soggetto consortile cui affidare il ruolo di gestore unico del servizio integrato rifiuti per l'intera provincia di Ancona, fortemente appoggiato dalla nuova amministrazione di sinistra, insieme ai Comuni di Ancona e Osimo, ma bocciato dalla Corte dei Conti. La magistratira contabile, riferiscono oggi i media locali, ha rilevato la non conformità della delibera del Consiglio comunale di Ancona, che, come diversi altri Comuni, aveva dato seguito all'approvazione del progetto in Ata Assemblea territoriale d'ambito lo scorso dicembre. Rischia di naufragare, dunque, il progetto di l'affidamento del servizio per 15 anni ad una Newco, la Corum scarl - formata da Viva Servizi (75%), Ecofon Conero (12,5%) e JesiServizi (12,5%) -, e la gestione di 218mila tonnellate annuali di rifiuti prodotti potrebbe quindi andare a gara. Per il sindaco di Jesi, Lorenzo Fiordelmondo, "resta del tutto intatto l'obiettivo da raggiungere, nel pieno rispetto delle valutazioni fatte dai sindaci in Ata durante questi anni, ovvero l'approdo ad una gestione del servizio di igiene fondata sullo strumento di un affidamento pubblico che garantisca un alto grado di controllo e un buon esito occupazionale". "Esclusa pertanto l'opzione della gara . spiega - le ipotesi oggetto di valutazione sono rappresentate dalla redazione di controdeduzioni, oppure l'assunzione dei rilievi esplicitati dall'organo di controllo regionale ed il riavvio del confronto capace di riannodare elementi di natura politica ed istituzionale". Fiordelmondo ritiene "politicamente opportuno che alcune circostanze siano raccolte nella criticità emersa e quindi risolte", al fine di "ricostruire un percorso di gestione pubblica, tra quelli consentiti dal nostro ordinamento, per affidare il servizio di igiene urbana". (ANSA).