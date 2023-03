Comuni: Calcinaro, a sindaci rapporto diretto con cittadini

"Oggi i sindaci sono tra le poche figure politiche ad avere un mandato diretto dai cittadini, non nominati ma votati e a loro spetta il rapporto vero, diretto, con il cittadino, le sue problematiche e le sue aspettative". Così il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro che ieri, in qualità di vice Presidente di Anci Marche, ha guidato la delegazione marchigiana che ieri pomeriggio ha partecipato alla Sala Regina di Montecitorio a Roma alla giornata di dibattito su governabilità e stabilità e, a 30 anni dall'emanazione, sulla legge n. 81 che dal 25 marzo 1993 disciplina l'elezione diretta dei Sindaci. L'evento ha visto la partecipazione dei primi cittadini dei Comuni capoluogo e di deputati.

I lavori del trentennale della legge sono stati aperti dai saluti istituzionali del Presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana. A seguire gli interventi del Presidente Anci e sindaco di Bari Antonio Decaro e del Presidente di Astrid Franco Bassanini, Fondazione per l'analisi, gli studi e le ricerche sulla riforma delle istituzioni democratiche e sull'innovazione nelle amministrazioni pubbliche.

Della delegazione marchigiana hanno fatto parte anche il Sindaco di Pesaro Matteo Ricci, la vice sindaca di Macerata Francesca D'Alessandro e il direttore di Anci Marche Francesca Bedeschi. (ANSA).