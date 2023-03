Musica: Spop! nuovo festival a Jesi per artisti indipendenti

(ANSA) - JESI, 21 MAR - Un nuovo festival a Jesi (Ancona), per dare alla musica indipendente e underground un nuovo palcoscenico, diffuso tra locali privati e luoghi pubblici della cultura, dal 20 al 23 aprile. Si chiama "Spop!" con la lettera esse davanti alla musica "pop", a suggerire "qualcosa che si stappa, ed ogni volta che si toglie un tappo ci sono energie che si sprigionano", fanno sapere il Comune di Jesi e l'associazione Peacock Live & Events che ne cura la direzione artistica. "Un piccolo, grande festival post Covid pensato - spiegano - per "rilanciare l'importanza della musica dal vivo come mezzo di sana socialità ed emancipazione culturale".

In programma aperitivi musicali, concerti e dj set di artisti della scena nazionale e locale, dal cantautorato indie, al rap, al rock e all'elettronica. Si inizia con il punk rock dei marchigiani Tv Lied, il 20 aprile al Man Cave Cafè. Il 21 aprile il concerto di Freddo, one man band, al Jack Rabbit, e un doppio concerto al Teatro Pergolesi con Cecilia Quaranta alias Talèa, artista jesina reduce dalla partecipazione a Xfactor, e la giovane cantautrice milanese Marta Tenaglia; sempre il 21, doppio dj set tra Corso Piccolo Caffè e Hemingway Cafè. Il 22 aprile giovani rapper si sfidano in una gara di freestyle al Transilvanya Vinyl Bar, a seguire i concerti rap di Timber La Primicia e di Esseforte al Vox Lice Club. Si chiude il 23 aprile al Transilvanya con il concerto dei Mivergogno, e il doppio concerto al Teatro Pergolesi del cantautore Paolo Fioretti e di Edda, uno dei nomi più originali e fuori dal coro della scena musicale italiana. (ANSA).