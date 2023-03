L'arte del profumo in pinacoteca civica Ascoli, essenze e quadri

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 21 MAR - L'arte del profumo nella Pinacoteca Civica di Ascoli Piceno. Un'esperienza sensoriale proposta da Filippo Sorcinelli, promotore dell'omonimo marchio che produce extrait de parfum conosciuti in tutto il mondo, e Stefano Papetti, direttore dei musei civici. Le essenze che si sprigionavano nell'aria hanno saputo richiamare emozioni e sensazioni in un dialogo continuo con le opere d'arte della Pinacoteca. Da Reliquia a Epicentro, da Scusami e Tu es Petrus, gli extrait de parfum proposti da Filippo Sorcinelli hanno creato un legame speciale con i dipinti della collezione civica, svelando nuovi dettagli e originali significati.

Un approccio inedito, misterioso e conturbante arricchito dal sapiente approfondimento di Papetti. L'arte del Profumo è l'inizio di un importante progetto che avrà il suo pieno sviluppo nei prossimi mesi: Filippo Sorcinelli creerà infatti una fragranza esclusiva dedicata alla Pinacoteca Civica di Ascoli che verrà presentata a luglio, in occasione del ritorno dell'Annunciazione di Guido Reni dalla mostra antologica che il Museo Nacional del Prado dedicherà al celebre pittore bolognese.

