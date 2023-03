Acqua: 566 euro la spesa media nelle Marche nel 2022 (+4,2%)

Ammonta a 566 euro la cifra spesa nel 2022 per la bolletta idrica da una famiglia marchigiana con un consumo di 192 mc l'anno (487 euro la media nazionale), con un incremento del 4,2% rispetto al 2021. Un trend che segue quello degli aumenti in tutti i capoluoghi di provincia in Italia. Evidenti differenze di spesa continuano ad esistere anche all'interno degli stessi territori: nelle Marche, si va dai 697 euro di Pesaro Urbino ai 498 euro di Macerata, secondo i dati dell'Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva, che ha preso in esame le tariffe per il servizio idrico integrato applicate in tutti i capoluoghi di provincia italiani nel 2022 in riferimento ad una famiglia tipo composta da 3 persone un consumo annuo di 192 metri cubi. Con un uso più consapevole e razionale di acqua, quantificato in 150 mc invece di 192 mc l'anno, una famiglia marchigiana risparmierebbe più di 140 euro l'anno, sottolinea l'associazione. In riferimento ai soli capoloughi di provincia italiani, emerge che a livello nazionale va dispersa il 42% dell'acqua immessa, con evidenti differenze fra le singole regioni e anche fra i singoli capoluoghi della stessa regione. Nelle Marche, a Pesaro si disperde il 40,6% della risorsa idrica, a Macerata solo il 9,8%, mentre ad Ancona il 31,3%., a Ascoli e fermo il 24,8%, per una media regionale del 31%. (ANSA).