Lampeggiatori per cantieri senza marcatura CE, sequestrati

Lampeggiatori per cantieri stradali, provenienti dalla Cina e destinati a un'azienda italiana, erano privI della corretta marcatura 'CE' prevista dalla normativa di settore, comprese le indicazioni relative al nome e indirizzo dell'importatore stabilito all'interno dell'Ue.

Per questo i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dell'Ufficio di Ancona, a seguito di un'attività di controllo doganale all'importazione, hanno effettuato un sequestro amministrativo della merce, un totale di 4.416 lampade.

Irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 12.000 in base alla normativa vigente. La parte potrà tuttavia procedere alla regolarizzazione della merce. L'attività rientra tra i controlli extra tributari di Adm finalizzati ad assicurare la sicurezza dei prodotti immessi sul mercato. La marcatura "CE", infatti, costituisce una certificazione di qualità con la quale il fabbricante e l'importatore, sotto la propria responsabilità e in conseguenza delle opportune verifiche, dichiarano che la merce è conforme a tutti i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa. (ANSA).